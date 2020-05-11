جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين بمسابقة "التضامن" · بن ثالث: العديد من الأمم اختبرت أنواعاً مختلفة من التحديات واستطاعت تجاوزها بروح التعاون والتضامن

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر أبريل 2020، والتي كان موضوعها "التضامن".

المسابقة شَهِدَت فوز المصور الإندونيسيّ "ديسريان إريستا"، بجائزة "اختيار الجمهور" حيث استحقَّ الحصول على كاميرا رقمية من طراز NIKON D7500 SLR مُقدَّمة من "نيكون الشرق الأوسط وأفريقيا".

نسخة شهر أبريل من المسابقة شَهِدَت اكتساحاً للعدسة الإندونيسية من خلال حجز 4 مراكز في قائمة الفائزين من خلال المصورين "أجار سيتيادي" و"بيسا جونيسا مونتي" و"نور إسكندر" و"ديسريان إريستا" الفائز بـ"اختيار الجمهور"، كما استمرَّت حالة التألق العراقيّ الحاضرة من مسابقة شهر مارس، من خلال المصور العراقي "مرتضى عماد الجعب".

وسيحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر أبريل استخدام الوسم HIPAContest_Solidarity#.

المصور الإندونيسيّ "ديسريان إريستا" الفائز بجائزة "اختيار الجمهور" يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في مارس 2016، خلال حدوث فيضان في مدينة "بادانج" غرب سومطرة. حيث كانت قوات الجيش والشرطة والمتطوعين يعملون على إجلاء المواطنين المتضررين. لم يكن ذلك سهلاً إذ تطلَّبت الصورة مني الخوض في مياهٍ بعمق حوالي متر. تُظهر الصورة رجلاً من غرب سومطرة يتضامن مع المتضررين ويساعدهم. هذا ليس فوزي الأول، لكن السعادة تغمرني لأن هذه المسابقة مرموقة عالمياً، وفوزي بها سيدعم مسيرتي المهنية والحصول على أصدقاء جدد من المصورين في دول أخرى، كما سيدعم هدفي بعرض "سومطرة الغربية" فوتوغرافياً للعالم.

المصور العراقيّ "مرتضى عماد الجعب" يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في بغداد عام 2019 خلال احتجاجاتٍ مناهضةٍ للحكومة من قِبَل مجموعةٍ من الشباب المتضامنين. سَبَقَ لي الفوز بالعديد من مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل لكن طعم هذا الفوز مختلف وسيساعدني في تطوير مهاراتي في التصوير الفوتوغرافي وفي تحقيق طموحي بالوصول لأفضل مستويات الأداء البصريّ.

وفي تصريحه عن الحدث، قال سعادة الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: العالم بأسره يعيش تحدياً صعباً، وفي هذه الظروف يحتاج البشر لمن يطمئنهم ويشعرهم بالأمل والمعيّة. العديد من الأمم اختبرت أنواعاً مختلفة من التحديات واستطاعت تجاوزها بروح التعاون والتضامن والإصرار على النجاح. لقد استمتعنا بالاطلاع على نماذج تُجسَّد التضامن بأساليب بصرية رائعة. نبارك للفائزين وأدعو باقي المشاركين لبذل المزيد من الجهد وتطوير الأداء ودوام المشاركة في النسخ القادمة.