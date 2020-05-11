شركة عُمان للتأمين تعلن عن أسماء الفائزين بلقب أبطال مبادرة الرعاية الصحية "عيشها بصحة وعافية" للعام 2020 (LivFit)

نظمت شركة عُمان للتأمين فعاليات برنامج الرعاية الصحية المؤسسي "عيشها بصحة وعافية"، لاختيار سفراء للبرنامج عبر شبكات التواصل الاجتماعي من بين المشاركين في البرنامج من مدربي اللياقة البدنية. وأطلقت شركة عُمان للتأمين هذه الفعاليات تحت عنوان "أبطال مبادرة عيشها بصحة وعافية، بهدف استقطاب أكبر شريحة من المجتمع للانضمام إلى هذه المبادرة.

ودعت الشركة 20 من مدربي اللياقة البدنية ومن متابعي صفحات المبادرة على وسائل التواصل الاجتماعي لكي يشاركوا في فعاليات هذا الحدث الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع حديقة الصفا في دبي، والتي شملت مجموعة من التحديات الكبيرة في اختبار قدرات المشاركين من حيث السرعة والرشاقة والقوة والثبات والقدرة على التحمل والمقاومة واللياقة الذهنية.

وفاز باللقب كل من الكندية ليسبيت سيجوين ونيمانجا موسيلوفيتش من صربيا لفئتي السيدات والرجال على الترتيب، ويمكن متابعة تجربتهما على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. حيث عبرت سيجوين عن سعادتها في المشاركة في هذه المبادرة، التي تحرص على مساعدة أفراد المجتمع في أن يعيشوا الحياة بصحة وعافية.

من جانبه أعرب موسيلوفيتش عن فخره بالانضمام إلى هذا البرنامج الذي يحظى بدعم من واحدة من شركات التأمين الرائدة في المنطقة، وأكد على أنه من أحد المهمتين بهذا البرنامج منذ مدة طويلة ويتابع نشاطاته عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي، ويفخر بأن يكون سفيراً له في هذا العام.

Advertisements

ويعد برنامج "عيشها بصحة وعافية" مبادرة تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على الاهتمام بصحتهم لكي يعيشوا حياة صحية أفضل، حيث أطلقت برنامج التقييم الصحي المجاني عبر الانترنت، فضلاً عن المزايا متنوعة ضمن الموقع الإلكتروني تقدمها للمشتركين، من بينها دورات جماعية مجانية في الصالات الرياضية بإشراف مدربين متخصصين.

وبهذا الصدد، قال ياسر خليفة، مدير استحقاقات الموظفين في شركة عٌمان للتأمين: "إن هدفنا من برنامج الرعاية الصحية "عيشها بصحة وعافية"، هو تشجيع جميع أفراد المجتمع على الاهتمام بصحتهم وعافيهم، ونسعى من خلال هذه المبادرة التي ننظمها مجاناً لعملائنا إلى توسيع نطاق مبادراتنا لتصل إلى كل الناس ويستفيدون منها".

وأضاف خليفة: "إن اختيار سفراء لهذه المبادرة يشكل خطوة جديدة لتحقيق المزيد من التواصل مع الأفراد المتابعين لنا عبر منصاتنا المتاحة على شبكات التواصل الاجتماعي، من أجل التكاتف معهم لنشر الرسالة على نطاق أوسع".

للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة الرابط: www.livfit.ae