شركةGCC SERVICES تفوز بجائزة السلامة الدولية

أعلنت شركة GCC SERVICES فوزها وللسنة الثالثة على التوالي بجائزة السلامة الدولية والامتياز من مجلس السلامة البريطاني BSC ومقره المملكة المتحدة. وقد تم تكريم الشركة لالتزامها بالمحافظة على صحة وسلامة وأمان العاملين وأماكن العمل مع ضمان حماية جميع موظفيها من مخاطر الحوادث والأمراض خلال العام 2019.

بهذه المناسبة، قال السيد/ رشاد سنقرط- الرئيس التنفيذي لشركة GCC SERVICES: "يشرفنا فوزنا بهذه الجائزة المرموقة، فهي شهادة على ما نبذله من جهود متواصلة لتوفير بيئة آمنة وصحية لموظفينا. فيGCC SERVICES ، نحن ملتزمون بحماية موظفينا وممتلكاتنا وبيئتنا. كما أن للشركة سجل حافل في ممارسات الصحة والسلامة والبيئة (HSE) بفضل العمل الشاق والمخلص من قبل فريقنا على مستوى العالم، الذي يواصل ضمان تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة في أماكن العمل. وإنني أتقدم بالشكر إلى جميع زملائي الذين جعلوا الحصول على هذه الجائزة ممكناً للعام الثالث على التوالي، واهديها إليهم لتحقيقهم هذا السجل الممتاز في الصحة والسلامة والبيئة."

يعمل مجلس السلامة البريطاني بشكل وثيق مع المنظمات والجمعيات الخيرية والأفراد الذين يشاركونه رؤيته في ضمان عودة كل عامل إلى المنزل في نهاية اليوم بصحة جيدة كما كانوا عند توجههم للعمل.

GCC SERVICES عضو نشط في العديد من المنظمات ذات الصلة ببرنامج الجودة والصحة والسلامة والبيئةQHSE ، بما في ذلك: هيئة هايفيلد لمنح جائزة الامتثال (HABC) ومجلس السلامة البريطاني (BSC) والجمعية الأمريكية لمتخصصي السلامة(ASSP) ومجموعة دبي للجودة (DQG).