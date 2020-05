هل تشعر بالملل في المنزل؟ الآن فرصتك لترتيب مساحة التخزين على هاتفك

قد يكون البقاء داخل المنزل طوال الوقت مملاً للغاية. لذا يلجأ كثيرون منا إلى هواتفهم الذكية لقضاء أوقات مسلية والبقاء على اتصال بأحبائهم، مما يعني إنشاء المزيد من الصور ومقاطع الفيديو وتحميلها على منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب تنزيل المزيد من الألعاب والتطبيقات وتثبيتها على الجهاز. ونتيجة لذلك، قد تمتلئ مساحة التخزين على الهاتف الذكي بسرعة فتتعذر إضافة أي ملفات أخرى بالإضافة إلى تسببها بالتباطؤ والتأخير في الأداء.

ومن الحلول البديهية عندما نصادف هذه المشكلة، حذف الملفات من الهاتف، ولكن سيكون من الصعب أن نحذف الذكريات الجميلة التي التقطناها في الماضي. لكن لحسن الحظ، تتوفر خيارات أخرى تساعدنا على تفريغ مساحة للتخزين على أجهزتنا دون أن نضطر إلى التضحية بالصور والذكريات التي نحب.

فيما يلي بعض الخيارات المعروفة للمساعدة في تفريغ المساحة:

النسخ الاحتياطي على السحابة: تُزوَّد العديد من الهواتف الذكية اليوم بخطط للتخزين على السحابة يمكن الوصول إليها عبر الهاتف. وبينما قد يفي هذا الخيار بالغرض للمستخدم العادي، يمكن مع الصور الأكبر حجماً ومقاطع الفيديو عالية الجودة تجاوز حجم مساحة التخزين المتاحة مما يجبر المستخدم على دفع رسوم اشتراك شهرية متكررة.

إزالة مرفقات البريد الإلكتروني غير الضرورية: يمكن مراجعة مساحة التخزين على الهاتف ثم حذف المرفقات غير المستخدمة أو المحادثات غير الضرورية وهو حل ناجح وسريع لإخلاء بعض المساحة الإضافية.

حفظ الملفات المهمة مباشرة على الحاسوب: يمكن أيضاً توصيل الهاتف الذكي مباشرة بالأجهزة الأخرى والاستفادة من المساحة المتاحة عليها.

إزالة بعض التطبيقات التي لم تعد تستخدمها: جميعنا نمتلك تطبيقات نظن أننا سنستخدمها فيما بعد ولكننا لا نستخدمها أبداً. يمكن أن يساهم ذلك في زيادة مشكلات التخزين ويمكن من خلال إزالتها أن نخلي بعض المساحة.

تصوير الفيديو بدقة أقل: من خلال خفض دقة مقاطع الفيديو التي تلتقطها على هاتفك الذكي من 4k إلىHD ستستخدم سعة تخزين أقل بكثير، مما يمكنك من تخزين المزيد على هاتفك. إلا أنك بذلك ستضحي بجودة المحتوى.

وتظل الطريقة الأبسط على الإطلاق هي استخدام وحدة تخزين خارجية محمولة لضمان حفظ جميع ملفاتك وتنظيمها للاستخدام في المستقبل أيضاً. فمحركات الأقراص الخارجية التي تمكننا من نسخ الملفات وتوفر ميزة النسخ الاحتياطي التلقائي تعد خياراً ممتازاً لنقل الصور ومقاطع الفيديو بين مختلف أجهزتك.

محرك فلاش iXpand™ Go لمستخدمي أجهزة iPhone وiPad

يعد محرك فلاش iXpand™ Go الخيار الأمثل لمستخدمي iPhone وiPad1 لأنه يتيح تفريغ المساحة على جهازك بمجرد توصيل محرك الفلاش لحفظ نسخة احتياطية بشكل تلقائي للصور ومقاطع الفيديو2. وبمجرد أن تنتقل الملفات على محرك الفلاش، يمكنك استخدام أي وحدة USB 3.0 عالية السرعة لنقلها بسرعة إلى حاسوبك. تساعدك هذه المحركات المحمية بكلمة مرور4 على تحصين الملفات المهمة والحساسة، ومن خلال اختيار النسخ الاحتياطي التلقائي في تطبيق الهاتف المتحرك iXpand55، سينجز المهمة نيابة عنك كلما قمت بتوصيله. ويعمل التصميم الدوار مزدوج الغرض على حماية الموصلات ويتميز بفتحة لحلقة المفاتيح لتتمكن من حمل محرك الأقراص في أي مكان.

محرك الأقراص SanDisk Ultra® Dual Drive Go لمستخدمي أجهزة أندرويد

يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية بنظام أندرويد ومنفذ USB Type-C™ الاستفادة من محرك الأقراص المحمول مزدوج الاستخدام SanDisk Ultra® Dual Drive Go لنقل الملفات بسهولة بين هواتفهم الذكية والأجهزة اللوحية مع منفذ USB Type-C وحواسيب مع منفذ USB Type-A.وصُمم هذا المحرك للاستخدام أثناء التنقل، ويتميز بتصميم دوار لحماية الموصلات ويمكن حمله بسهولة باستخدام حلقة مفاتيح. نحن نعرف أن عملية إرسال وتلقي الصور بالبريد الإلكتروني بين الأجهزة المختلفة قد تكون مملة ومتعبة جداً، لذا فإن محرك SanDisk Ultra® Dual Drive Go سينقل الملفات بسرعة مع أداء USB 3.1 Gen 1 المتقدم وسرعات قراءة تصل إلى 150 ميجابايت في الثانية3. يمكن للمستخدمين أيضاً حفظ نسخة احتياطية من ملفاتهم تلقائياً باستخدام تطبيق SanDisk Memory Zone app7 لإدارة الملفات بسهولة.

أصبح توفير مساحة تخزين كافية على الهواتف الذكية مشكلة بالنسبة للكثير من المستخدمين، لا سيما اليوم بينما يزداد استخدامنا لأجهزتنا أثناء وجودنا داخل المنازل. ويمكن للمستخدمين باتباع هذه النصائح البسيطة واستخدام بعض حلول التخزين من "ويسترن ديجيتال"، مواصلة تسجيل ذكرياتهم دون القلق بشأن خسارة أي من الملفات المهمة. ومن خلال تفريغ البيانات التي لا يحتاجها المستخدم بانتظام على الهاتف، يمكن الاستفادة من أداء أفضل من الأجهزة والاستمتاع بالتطبيقات على أكمل وجه