سامسونج تمدد فترة الكفالة على الأجهزة المنزلية لعملائها في الامارات

علنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن تمديد فترة الكفالة على جميع منتجاتها من الأجهزة المنزلية، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الشركة الرائدة في عالم الإلكترونيات لدعم المستخدمين خلال هذه الظروف الاستثنائية. وتشمل عملية التمديد جميع الأجهزة المنزلية التي يتم شراؤها من متاجر العلامة، ومتاجر التجزئة المرخصة أو عبر متجر سامسونج عبر الإمارات. وتهدف هذه المبادرة التي تستمر حتى 30 يونيو 2020، إلى تعزيز معايير الرعاية التي توفرها سامسونج لعملائها، والوفاء بإلتزامات العلامة المجتمعية لتوفير المنتجات التي تعود بالنفع على الأفراد والأسر والمجتمع، وتشمل أجهزة الثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء وغسالات الأطباق وأجهزة تنقية الهواء.

وللاستفادة من هذا العرض، على المستخدمين، عند استلام الأجهزة، تسجيل معلوماتهم الشخصية وتفاصيل عملية الشراء، ومن ضمنها الرقم التسلسلي وتاريخ الفاتورة، والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف على www.samsung.com. وعند إتمام عملية التسجيل، سيتم تفعيل الكفالة الإضافية لمدة سنتين إضافة إلى الكفالة المعتادة لمدة 12 شهراً، لتصبح مدة الكفالة 3 سنوات.

تجدر الإشارة إلى عدم إمكانية الجمع بين هذا العرض وبين أي عروض أو مبادرات حالية أو مستقبلية، فيما تبقى جميع شروط الكفالات الأخرى على حالها.

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