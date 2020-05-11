الامارات | تحديد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ‫حددت الهيئة الاتحادية للموارد الحكومية البشرية إجازة عيد الفطر في الحكومة الاتحادية‬⁩ من الجمعة الموافق 22 مايو الجاري (29 رمضان)، على أن تنتهي في الثالث من شهر شوّال المقبل. كل عام وأنتم بخير. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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