الامارات | حريق بـ 4 شاحنات في دبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بـ 4 شاحنات في دبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب حريق في أربع شاحنات بموقف في دبي، بحسب الدفاع المدني، الذي أشار إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن حريق في موقف للسيارات بشارع بني ياس الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس، وتحركت فرقة الإطفاء والإنقاذ التابعة لمركز الدفاع المدني بمنطقة الراس على الفور.
وتمكنت الفرق من إخماد الحريق الذي اندلع بأربع شاحنات متوسطة الحجم كانت متوقفة في موقف السيارات، دون تسجيل إصابات.
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