الامارات | استئناف العمل في مركز ترخيص برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل في مركز ترخيص برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، بإعادة فتح مركز خدمات المرور والترخيص ومكتب فحص السائقين الداخلي والخارجي ومركز الفحص الثقيل بمنطقة الساعدي، اعتباراً من أمس، أمام المراجعين بنسبة لا تزيد على 30% من القدرة الاستيعابية للمراكز.

وأكد أن الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على استمرارية العمل والعودة التدريجية للوضع الطبيعي، ضمن الاشتراطات الاحترازية المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ولضمان استقبال وإنجاز معاملات الجمهور وتقديم الخدمات المتميزة لهم.

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وأشار إلى أن سلامة الجمهور والحفاظ على صحتهم تقع على رأس سلم أولويات واهتمامات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، التي تبذل جهوداً جبارة في سبيل تحقيق ذلك.

من جانبه، أشار مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، إلى أن عملية إعادة فتح مركز خدمات المرور والترخيص بالساعدي تخضع لاشتراطات وقائية واحترازية هادفة للحفاظ بأكبر قدر ممكن على سلامة وصحة المراجعين والموظفين على حد السواء، في ظل الأوضاع الراهنة وانتشار جائحة فيروس «كوفيد - 19».

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