الامارات | ضبط سائق استعرض بسيارته في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط سائق استعرض بسيارته في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة أبوظبي شاباً يبلغ من العمر 28 عاماً يقود سيارته بطريقة متهورة وغير ملتزم بالقوانين وأنظمة المرور، حيث قام بأداء حركات استعراضية بمركبته في الشارع العام في منطقة مصفح الشعبية، وذلك بصورة خطرة وتم حجز المركبة وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأكدت شرطة أبوظبي أن الاستعراض والتباهي بقيادة المركبة والتفحيط بها أو القيام بحركات خطرة، أو التجمع والمشاركة بالمشاهدة، أو حتى المشاركة في نشر مقاطع فيديو تحتوي على تلك التصرفات والسباقات في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

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وأشارت إلى أن عقوبة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة، يترتب عليها غرامة 2000 درهم و23 نقطة مرورية وحجز المركبة لمدة 60 يوماً.

نشر مقاطع فيديو تحتوي على سباقات تعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية.

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