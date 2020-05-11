الامارات | «محاكم دبي» توفّر خدمات الأحوال الشخصية عن بُعد

شكرا لقرائتكم خبر عن «محاكم دبي» توفّر خدمات الأحوال الشخصية عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت محاكم دبي في إصدار التوثيقات والإشهادات الإلكترونية عن بُعد بنظام الاتصال المرئي، في إطار الإجراءات الاحترازية لتفادي فيروس كوفيد 19، ‏وحرصاً على استمرارية تقديم الخدمات للمتعاملين، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في الإمارة، في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

وقال رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية في محاكم دبي، حمد محمد الجناحي،‏ إن عدد الطلبات المقدمة خلال الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة بلغ 40 طلباً، لافتاً إلى إنجاز الطلب خلال يوم عمل واحد، في حالة تقديمه أثناء الدوام الرسمي، ما يساعد في تسريع عملية إنجاز المعاملة.

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وأضاف أن الخدمة متوافرة على الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي، ‏ويمكن للمتعامل تقديم الطلب طوال أيام الأسبوع، وسيتم التعامل مع الطلب ‏خلال أيام الدوام الرسمي، ‏وتستخدم تقنية الاتصال المرئي ‏المباشر بين القاضي ومقدم الطلب والشهود في وقت واحد، ويتم إرسال الوثيقة إلكترونياً للمتعامل على البريد الإلكتروني خلال ثلاث ساعات من الاعتماد النهائي.

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