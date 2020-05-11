الامارات | شرطة أبوظبي تطهر آليات نقل المصابين بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تطهر آليات نقل المصابين بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت إدارة التعامل مع المواد الخطرة بمديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي 48 ألفاً و383 عملية تطهير للآليات ومستخدميها، في مركز الاستقبال الذي تم إنشاؤه بالتنسيق مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) خلف مستشفى المفرق.

وتم تفعيل مركز الاستقبال ضمن خطة شرطة أبوظبي لمواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، حيث يتم استقبال المركبات التي تنقل حالات الإصابة بالفيروس أو المشتبه فيها لتطهيرها لسلامة استخدامها مرة أخرى.

وأوضحت أن فريق إدارة التعامل مع المواد الخطرة يعمل وفق منظومة متطوّرة في عمليات التطهير، باستخدام أفضل المعدات والأجهزة المخصصة لهذه الغاية، لضمان الخصوصية وانسيابية تدفق الآليات والأفراد، وفق أفضل المقاييس، لتعزيز الوقاية في مواجهة «كوفيد-19»، ضمن تكامل الجهود والعمل المؤسسي.

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