الامارات | جامعة محمد الخامس تستقبل 400 طلب التحاق للعام الدراسي المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد الخامس تستقبل 400 طلب التحاق للعام الدراسي المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة محمد الخامس أبوظبي استمرار فتح باب التسجيل بالجامعة للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات للعام الأكاديمي المقبل، 2020-2021، وذلك عبر نظام القبول الموحد للجامعات (النابو) لطلبة الثانوية العامة أو عبر موقعها الإلكتروني «www.um5a.ac.ae».

وأوضح مدير قسم القبول والتسجيل، أحمد حامد، أن الجامعة استقبلت ما يقارب 400 طلب التحاق للعام الأكاديمي 2020-2021 وهو ما يمثل ضعف ما تم استقباله العام المنصرم. مؤكداً قدرة الجامعة على استيعاب الطلبات حتى انتهاء فترة التقديم يوم 30 يونيو 2020.

وأفاد حامد، أن شروط القبول في الجامعة تتمثل في أن يكون المترشح من مواطني الدولة أو من أبناء المواطنات، وأن يحصل على معدل لا يقل عن 75% في الثانوية العامة، وأضاف أن الجامعة تقوم بدارسة كافة طلبات الالتحاق ومن ثمة يتم التواصل مع الطالب المستوفي لشروط القبول والتسجيل المذكورة لإجراء المقابلة الشخصية التي تتضمن اختباراً شفهياً واختباراً في تحديد المستوى، كما أوضح بأن قبول الطالب نهائياً عند نهاية الفصل الدراسي الأول يعتمد على التالي: الحصول على علامة لا تقل عن 70% في المعدل الفصلي، الحصول على درجة لا تقل عن (1000) نقطة في اختبار الإمارات القياسي EmSATفي اللغتين العربية والإنجليزية.

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من جانبه أكد رئيس مجلس أمناء جامعة محمد الخامس أبوظبي، الدكتور حمدان مسلم المزروعي، تفاؤله بإقبال الطلبة على التسجيل في الجامعة وبرامجها، حيث تضاعفت أعداد الطلبة المستوفين لمتطلبات القبول بمؤسسات التعليم العالي في الجامعة مقارنة بالأعداد المسجلة خلال السنة الماضية، مما يؤكد نجاح جهود الجامعة، وجهود الدولة في دعم استمرارية المنظومة التعليمية واتخاذ كافة القرارات التي من شأنها أن تُسهل على الطلبة التكيف مع الوضع الصحي الراهن.

وأشار إلى أن آلية إجراء المقابلات الشخصية التي تعد شرطا أساسياً للقبول في الجامعة في ظل الأوضاع الراهنة، أكد سعادة الدكتور خالد اليبهوني، مدير الجامعة بالإنابة، جاهزية الجامعة لتطبيق كافة إجراءات ومتطلبات عمليات الجامعة ومنها إجراءات القبول والتسجيل بأفضل الحلول الرقمية والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للجامعة والتي كانت من ثمار اهتمام القيادة ودعمها المستمر للتعليم ومؤسساته، مضيفاً بأن من هذه العمليات استقطاب ومقابلات الكوادر الأكاديمية ومناقشات رسائل طلبة الدراسات العليا.

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