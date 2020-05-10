الامارات | 4804 حالات شفاء من «كورونا» في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن 4804 حالات شفاء من «كورونا» في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالات، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وتماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء أكثر من 29 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 781 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرّة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

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وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18 ألفاً و198 حالة. كما أعلنت الوزارة عن 13 حالة وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة نتيجة لتداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، إذ كانوا يعانون أمراضاً مزمنة. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع.

المصابون الجدد حالاتهم مستقرّة، ويتلقون الرعاية الصحية اللازمة.

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