الامارات | 3.38 ملايين نسمة سكان دبي في نهاية الربع الأول

شكرا لقرائتكم خبر عن 3.38 ملايين نسمة سكان دبي في نهاية الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ تعداد سكان إمارة دبي ثلاثة ملايين و385 ألفاً و931 نسمة، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بثلاثة ملايين و231 ألفاً و875 نسمة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 154 ألفاً و56 نسمة، وبمعدل نمو بلغ 4.77%، وذلك تبعاً لبيانات مركز دبي للإحصاء.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها من المركز أن عدد السكان الذكور وصل إلى مليونين و347 ألفاً و940 نسمة، شكلوا نسبة تقارب 69.34% من إجمالي عدد السكان، مقابل مليون و37 ألفاً و991 نسمة من الإناث بنسبة 30.66%.

وبلغت الزيادة في عدد سكان دبي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر مارس 30 ألفاً و31 نسمة.

وكان تعداد سكان الإمارة في نهاية الربع الأول من العام الماضي بلغ ثلاثة ملايين و353 ألفاً و900 نسمة.

Advertisements

ويصل عدد الأفراد الموجودين في الإمارة خلال ساعات الذروة الاعتيادية، إلى نحو 4.5 ملايين نسمة، إذ يُضاف إلى السكان المقيمين إقامة معتادة أكثر من مليون شخص يوجدون في الإمارة بشكل مؤقت، لغايات العمل أو السياحة في معظم الحالات.

وبحسب المركز، تعود أهمية احتساب حركة الأفراد الموجودين في ساعات الذروة المعتادة، إلى جانب سكان الإمارة، لتحديد الاحتياجات اللازمة من بنى تحتية وخدمات أمنية وغيرها.

وتعود الزيادة السكانية إلى كون إمارة دبي مدينة اقتصادية عالمية جاذبة للمستثمرين والخبرات، ومختلف فئات العمالة، ما ينعكس بشكل استثنائي على معدل النمو السكاني.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news