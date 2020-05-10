الامارات | محمد بن راشد: اليوم نشكل فريق الإمارات.. أكبر فريق عمل حكومي في تاريخ دولتنا.. الباب مفتوح لكل الأفكار

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: اليوم نشكل فريق الإمارات.. أكبر فريق عمل حكومي في تاريخ دولتنا.. الباب مفتوح لكل الأفكار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حول اجتماع حكومة الإمارات الذي يعقد عن بعد بعنوان "الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19": نحن اليوم نشكل فريق الإمارات.. أكبر فريق عمل حكومي في تاريخ دولتنا.. مهمته نقل اقتصادنا ومجتمعنا وقطاعاتنا الصحية والتعليمية والخدمية إلى بر الأمان لمرحلة ما بعد كوفيد-19.
وأضاف سموه قائلاً "الباب مفتوح لكل الأفكار الجديدة والتجارب غير المسبوقة.. ونحن على استعداد لأن نعيد بناء كل منظوماتنا في كافة القطاعات لضمان رفاه مجتمعنا وسعادته واستقراره وتمكينه".
اجتماع حكومة الإمارات يبحث "عن بعد" الاستعداد لمرحلة ما بعد "كوفيد - 19"
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