توسيع مسؤوليات الرئيس التنفيذي لـ "سيغنا الشرق الأوسط" لتشمل الأسواق الإفريقية

أعلنت "سيغنا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز CI)، المزود العالمي لخدمات الرعاية الصحية، عن تعيين جيروم دروش في منصب الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يوسع نطاق صلاحيته لتشمل جميع الأسواق في جميع أنحاء إفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين جيروم أيضًا إلى منصب كبير المسؤولين التنفيذيين (SEO) ورئيس مجلس إدارة Cigna لخدمات إدارة التأمين (CIMS) في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) .. ويستمر في العمل كعضو مجلس إدارة عمليات مشروع Cigna المشترك في الهند وتركيا.

وقاد جيروم بنجاح أعمال "سيغنا" في الشرق الأوسط، حيث عزز موقع الشركة كرائدة في مجال التأمين، وحقق نمواً واستقراراً لـ "سيغنا" في جميع أنحاء المنطقة. وسيؤدي توسيع صلاحيته إلى تسريع وتيرة نمو "سيغنا" عبر تعزيز التعاون بين مختلف عملياتها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، مما سيمكّن الشركة من تقديم حلول أكثر سهولة وملائمة لعملائها. كما تعزز هذه الخطوة التزام "سيغنا" بمجال التأمين، الذي شهد نمواً متسارعاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

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وقال جيسون سادلر، رئيس سيجنا الأسواق العالمية: "جيروم قائد محنك يتمتع بخبرة واسعة في قيادة نمو الأعمال في قطاعي التأمين الصحي والعام. وأنا متحمس للعمل عن كثب معه لتعزيز وجودنا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عبر نهج يركز بشكل أساسي على العملاء".

وأضاف: "قطاع التأمين في إفريقيا مهيأ للنمو ولديه إمكانات هائلة، وكان دائماً سوقاً نامياً رئيسياً بالنسبة لـ "سيغنا". ويعد الجمع بين السوقين أمراً منطقياً من الناحية التشغيلية، لأن عدداً كبيراً من العملاء والوسطاء يوحدون أنشطتهم في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ونتطلع على مدى السنوات القليلة المقبلة إلى تعزيز محفظة منتجاتنا والتركيز على تقديم خدمة متميزة للأفراد والشركات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا".

يذكر أن مسيرة جيروم المهنية تمتد لأكثر من 28 عاماً في قطاع التأمين، حيث شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة AXA Partners، وكان له دور حيوي ومباشر في عدة شركات تأمين في منطقة مجلس التعاون