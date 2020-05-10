شرطة دبي تسجل ارتفاعاً كبيراً في عدد المعاملات عبر منصاتها الذكية من بداية 2020 بإجمالي أكثر من 612 ألف معاملة

سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ارتفاعاً لافتاً في أعداد معاملاتها المُقدمة عبر منصاتها الإلكترونية والذكية مع زيادة إقبال المتعاملين عليها اعتباراً من بداية العام الجاري، بينما ارتفع هذا الإقبال تزامناً مع تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية في إمارة دبي لمواجهة انتشار جائحة كوفيد-19، حيث بلغ عدد المعاملات التي انجزتها القيادة العامة عبر موقعها الإلكتروني وكذلك عبر التطبيق الذكي منذ بداية العام وحتى الثالث من شهر مايو الجاري، 612 ألفاً و147 معاملة؛ بواقع 234 ألفاً و194 معاملة عبر التطبيق الذكي، و377 ألفاً و953 معاملة من خلال الموقع الإلكتروني.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني في إمارة دبي من 26 مارس الماضي وحتى الأول من مايو الجاري شهدت إقبالاً كبيراً من المتعاملين على استخدام تطبيق شرطة دبي وموقعها الإلكتروني في إنهاء معاملاتهم، نتيجة لاستجابة الجمهور مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة في الإمارة منذ بدايات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث ساهم إقبال المتعاملين على التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني في انخفاض عدد زيارات المتعاملين إلى مراكز إسعاد المتعاملين.

انخفاض معاملات مركز إسعاد المتعاملين

وأكد العميد خالد ناصر عبدالرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني في إمارة دبي اعتباراً من تاريخ 26 من مارس إلى بداية شهر مايو الجاري شهدت إقبالاً كبيراً من المتعاملين على استخدام تطبيق شرطة دبي والموقع الإلكتروني لإنهاء معاملاتهم، والتي بلغت خلال تلك الفترة تحديداً 157 ألفاً و273 معاملة موزعة بين 43 ألفاً و492 معاملة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، و113 ألفاً و781 معاملة عبر الموقع الإلكتروني.

ولفت مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي إلى أن اهتمام المتعاملين باستخدام التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي في الحصول على الخدمات المطلوبة، ساهم في انخفاض كبير في عدد المعاملات المُقدمة عبر الحضور الشخصي إلى مراكز إسعاد المتعاملين بنسبة 38.5%، موضحاً أنه منذ بداية العام الجاري بلغ عدد معاملات مركز إسعاد المتعاملين 76 ألفاً و61 معاملة، مقارنةً مع العام الماضي حيث بلغت 132 ألفاً و750 معاملة.

وقد وصل عدد معاملات دفع المخالفات المرورية منذ بداية العام الجاري وحتى الثالث من مايو الجاري عبر تطبيق شرطة دبي والموقع الإلكتروني إلى 200 ألف و558 معاملة، بينها 27.45 ألف معاملة تم إنجازها رقمياً خلال فترة التعقيم الوطني، وبالنسبة للحوادث المرورية فقد بلغ مجموعها منذ بداية العام وحتى الثالث من مايو الجاري 38.15 ألف بلاغ، من بينها 4878 بلاغاً خلال فترة التعقيم الوطني.

واستقبلت خدمة "عين الشرطة"، المتوفرة عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، والهادفة إلى مساهمة أفراد المجتمع في حفظ الأمن والحد من الجريمة والإبلاغ عن التجاوزات غير القانونية، منذ بداية العام الحالي وحتى الثالث من مايو الجاري 82 ألفاً و684 بلاغاً بينها 8479 بلاغاً خلال فترة التعقيم الوطني.