"دي جي آي" ترسي معايير جديدة للأدوات الصناعية بطرحها المنصّة الأكثر تقدماً للطائرات المسيّرة التجارية والمجموعة الأولى من كاميراتها الهجينة

كشفت شركة "دي جي آي" (DJI) الرائدة عالمياً في صناعة الطائرات المسيّرة المدنيّة وتطوير تقنيات التصوير الجوي، عن منصّتها الأكثر تقدماً للطائرات المسيّرة التجارية "ماتريس M300 RTK" والكاميرا الهجينة متعددة المجسّات زينموس H20. وقد صمّمت دي جي آي هذا الحل الشامل ذي التقنية العالية لتعزيز الإمكانات واستغلال مناطق عمل لم تُستكشف من قبل، وكذلك لتحقيق عمليات تفتيش جوية ومهام جمع بيانات دقيقة.

وقالت كريستينا زانج رئيسة قسم استراتيجية المؤسسات في الشركة: "تقديمنا لهذه المنتجات الجديدة يوفّر حلاً أكثر أماناً وذكاءً لعملائنا من الشركات. وهذا الحل يضع معياراً جديداً بالكامل للحلول الصناعيّة للطائرات من دون طيّار، كما يعزز بشكل كبير العمليات في مجالات السلامة العامة وتطبيق القوانين وخطوط الطاقة والمسح ووضع الخرائط، فضلاً عن عمليات الفحص للبنية التحتية الحساسة.”

وتعتبر منصة M300 RTK أول منتج على الإطلاق من دي جي آي يدمج مميزات الطيران الحديثة وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع نظام سداسي الاتجاهات للاستشعار وتحديد المواضع ونظام لإدارة سلامة الطائرة المسيّرة، فضلاً عن مدّة تحليق مذهلة تصل إلى 55 دقيقة. وتتمتّع المنصة بنظام تشفير AES-256 وغلاف مقاوم لعوامل الطقس يلبي معيار IP45، وتأتي مدمجة مع نظام الإرسال OcuSync Enterprise الجديد بالكامل والذي يوفر إشارة إرسال فيديو 1080p ثلاثية القنوات تصل حتى 15 كيلومتراً. وتتميّز M300 RTK بتعدد استخداماتها بشكل لم يسبق له مثيل، حيث يمكنها دعم ما يصل إلى ثلاث حمولات في الوقت نفسه، كما تتمتع بإمكانية حمل تصل إلى 2.7 كيلوغرام كحد أقصى.

آدم سيربلوفسكي، رئيس فريق أنظمة الروبوتات الاستطلاعية في شركة شل، صرّح بقوله: "الأداء والسلامة ليسا مسألة اختيارية بالنسبة لفرق شل العاملة في قطاع النفط والغاز. فنحن لا يمكننا القبول بتسوية عندما يتعلّق الأمر بسعينا إلى استخدام أفضل الأدوات المتوفرة وأكثرها فعالية. ومنصّة ماتريس M300 RTK تثبت أنّها تحديث مثالي لخط منتجات دي جي آي الحالي، وتساعدنا على تعزيز مزايا برنامج الطائرات المسيّرة لدينا. وشراكتنا المنتجة مع دي جي آي سوف تستمرّ بالمساهمة في تعزيز مستويات السلامة لأكبر صناعة في العالم."

الجدير بالذكر أنّ التناغم بين عمل M300 RTK ومجموعة Zenmuse H20 يوفر للمستخدمين طريقتين ذكيتين لجمع البيانات:

التحديد والتعقب الذكي، وهي طريقة تتيح وظائف ذكية تعزز تزامن الذكاء الجوي في المهام المنسّقة وتشمل وظيفة PinPoint التي تُمكّن المستخدمين من وضع علامة على الجسم موضع الاهتمام ثم المشاركة الفورية لبيانات الموقع الدقيق مع مشغّل آخر أو إلى الفرق الأرضية عند الحاجة باستخدام DJI FlightHub، إضافة إلى وظيفة Smart Track التي تُمكّن المستخدمين من كشف الأجسام المتحركة وتعقُّبها تلقائياً، حتى على المسافات البعيدة، وتقوم في الوقت نفسه بمزامنة الموقع الديناميكي للجسم بشكل فوري.

الفحص الذكي، وهي طريقة تتيح مميزات جديدة طورّت للوصول بأفضل أداء في المهام الروتينية لجمع البيانات مثل فحص خطوط الطاقة والسكك الحديدية والنفط والغاز، كما تشمل التسجيل الحي للمهام والتقاط العيّنات المشغّلة آلياً بشكل فوري، وفحص البقعة بالذكاء الاصطناعي الذي يُمكّن من جمع البيانات من الموضع الدقيق نفسه في كل مرة، ممّا يعزز بشكل كبير دقة المهام المشغّلة آلياً. وبعد تسجيل الصور من مهمة فحص عيّنات نقاط الطريق، يكون في وسع المشغّلين وضع علامات على مواضع الاهتمام. وخلال مهام التحليق المشغّلة آلياً لوقت لاحق، سوف تُجري خوارزميات الذكاء الاصطناعي مقارنة بين الأجسام المُعَلّمة والمنظر الحي الحالي، وهذا يُصحّح توجيه الكاميرا من أجل تحقيق نتائج دقيقة ومتسقة. كما تستخدم هذه الطريقة نظام تخطيط المهام المحسّن Waypoints 2.0 الذي يوفر حتى 65,535 نقطة طريق، وفي الوقت نفسه يدعم سلسلة من الإجراءات التعاقبية وحمولات الأطراف الخارجية وغيرها.

وتتميز M300 RTK بشاشة تحليق أساسية (PFD)، استلهمناها من الطائرات الحديثة في أيامنا هذه، وتدمج بيانات التحليق والملاحة في الوقت الحقيقي في شاشة واحدة متكاملة. فضلًا عن تمتُّعها ببيانات القياس عن بُعد القياسية مثل الارتفاع والسرعة، توفر شاشة التحليق الأساسية في M300 RTK بيانات بالعوائق حيث تقوم بتجسيم العوائق القريبة خلال التحليق، ممّا يُمكّن الطيارين من تعديل مسار الرحلة عند الحاجة. تُمكّن هذه التحسينات المستخدمين من تعقُّب الطائرة وفي الوقت نفسه تعزز من وعي الطيار المكاني.

قوة أعظم طوع بنانك

يُعتبر وضع المشغّل المزدوج والمتقدم من الميزات الجديدة لمنصات الطائرات المسيّرة التجارية من دي جي آي والحصرية لمنصة M300 RTK. ويتميّز الوضع المذكور ببرتوكولات تحكم من عدّة طيارين تُمكّن من تنفيذ المهام مع تعزيز السلامة والاعتمادية والمرونة. وعند تحكم طيارين بمنصة M300 RTK، فإنها تمنح الطياريْن إمكانية وصول متساوية للحصول على أولوية التحكم في الرحلة، ويظهر التحكم في تلك الأولوية من خلال مجموعة من الرموز على DJI Smart Controller Enterprise. ومن ثم إذا جرى تحييد طيار أو فقد جهاز تحكمه الطاقة أو الاتصال، فسوف يتمتع الطيار الآخر بالتحكم الكامل بـ M300 RTK وحمولتها. إضافة إلى ذلك، يستطيع الطيار الرئيسي السيطرة على الرحلة بأمان أثناء تدريب الطيارين الجدد عند الضرورة.

تعزيز السلامة والاعتمادية

تأتي M300 RTK بتحسينات جديدة للسلامة والاعتمادية تشمل:

تشفير AES-256 لإرسال البيانات بأمان بهدف ربط القيادة والتحكم لأعلى وربط إرسال الفيديو لأسفل

AirSense (تقنية ADS-B) لتعزيز سلامة المجال الجوي

مرشد تجنُّب الاصطدام لتعزيز رؤية الطائرة، لا سيما في ظروف ضعف الإضاءة

بطارية تدفئة ذاتية وتُلبّي معيار الحماية IP45 للظروف الجوية السيئة (-20 حتى 50 درجة مئوية)

نظام سداسي الاتجاهات للاستشعار وتحديد المواضع، ويوفر أقصى نطاق كشفي يصل إلى 40م أفقياً، مع خيارات لتخصيص السلوك الاستشعاري للطائرة من خلال DJI Pilot.

وأسوةً بالطائرات الضخمة في أيامنا هذه، توفر M300 RTK نظام إدارة متكاملاً لسلامة المركبة من دون طيار (UHMS) من أجل تحسين صيانة الأسطول. ويسجل النظام بيانات رحلة الطائرة طيلة مدة خدمتها، ويستخدم أنظمة أجهزة وبرامج الطائرة المسيّرة لفهم أداء الطائرة الحالي وتحديد إن كانت تحتاج إلى صيانة. وبالاستفادة من هذا النظام الجديد، يستطيع المستخدمون أن يُلقوا نظرة شاملة على جميع أنظمة الطائرة الحساسة وإدارة تحديثات البرامج الثابتة في الأسطول بكامله وتعقُّب ساعات عمل الطيارين ومراجعة مهام التحليق.

جميع المجسّات التي تحتاجها في أداة استشعار واحدة

لتلبية المعايير الجديدة التي وضعتها M300 RTK، كشفت شركة دي جي آي عن حمولات كاميرا جديدة كلياً تُحسّن كفاءة المهام بشكل جذري. وتوفر مجموعة Zenmuse H20 أول حل هجين متعدد المجسّات على الإطلاق من الشركة، حيث أنه يسمح بالتقاط أي نوع من الصور للاستخدامات الصناعية ومهام السلامة العامة حيث تكون الإدارة الفعالة للوقت والوصول الفوري لطبقات رؤية متعددة، أموراً بالغة الأهمية. وتُلبّي H20 Series معيار IP44 حيث يحمي الأغلفة من رذاذ الماء المتساقط من أي اتجاه.

وتأتي H20 Series بنسختين: النسخة H20 بمستشعر ثلاثي مع كاميرا 20 ميجا بيكسل وتكبير بصري هجين بمقدار 23 مرة، وكاميرا واسعة 12 ميجا بيكسل، وجهاز تحديد مدى بالليزر يغطي مسافات من ثلاثة حتى 1200 متر؛ والنسخة H20T بمستشعر رباعي يُضيف كاميرا حرارية إشعاعية 640×512 تُمكّن المشغّلين من رؤية ما لا تراه العين البشرية بفضل القدرة الاستشعارية الحرارية العالية لدقة كاميرا الفيديو البالغة 30 إطاراً في الثانية.

واجهة مستخدم متكاملة ذات تعامل سلس

لتمكين الطيارين من تشغيل عدد كبير من المجسّات في وقت واحد، كان علينا إعادة التفكير بالكامل في واجهة تطبيق DJI Pilot المرفق. وعبر بضع نقرات، تُمكّن واجهة المستخدم الجديدة الطيارين من التبديل السريع بين الكاميرات وتُبسّط عملية التكبير والتصغير بالسماح للطيارين بمعاينة تكبير مجال الرؤية وتصغيره على صور الكاميرات ذات الزاوية الواسعة أو الحرارية.

أقصى مرونة مع أوضاع الالتقاط السريع

بفضل تمتُّع مجموعة Zenmuse H20 بتصميم واجهة مستخدم متكاملة ومتعددة المجسّات، فهي تسمح للمستخدمين بالتبديل السلس بين الكاميرا الواسعة وكاميرا التكبير والكاميرا الحرارية. وعلاوة على ذلك، فإنها تشتمل على مميزات للوصول بالمرونة لأقصى حد عند استخدامها في المهام الحساسة للوقت، ويمكن التقاط صورة شبكية عالية الدقة للأجسام المحددة بمساعدة شبكة مخصّصة. ويمكن تخزين الصور لفحصها بالتفصيل لاحقًا.

الالتقاط بنقرة واحدة: يمكن للمستخدم التمتّع بالتقاط الفيديو أو الصور حتى بالكاميرات الثلاثة معاً من دون الحاجة للانتقال اليدوي بين مناظِر الكاميرات أو تكرار المهمة.

المشهد الليلي: تمتَّع برؤية أوضح عندما لا تكون ظروف الإضاءة في أحسن حالاتها.

السعر والتوفر

تتوفر مجموعة M300 RTK وZenmuse H20 للطلب المسبق من الموزعين الرسميين لـ DJI Enterprise وسوف يبدأ شحنها في الربع الثاني من العام 2020. وسوف تتوفر تفاصيل التسعير ومعلومات حول مكان الشراء مع الشركاء المحليين لـ DJI Enterprise.