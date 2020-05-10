بوش تُطلق أول منصة مفتوحة بالكامل لتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية في الإمارات

أعلنت شركة بوش عن إطلاق منصة INTEOX الجديدة التي تُعتبر أول منصة مفتوحة بالكامل لتشغيل كاميرات المراقبة الأمنية، والمُصممة خصيصاً للارتقاء بمعايير قطاع الأمن والسلامة. وتتيح هذه المنصة الجديدة كلياً للمستخدمين وخبراء دمج الأنظمة ومطوري التطبيقات خيارات لا حصر لها على صعيد الابتكار وتخصيص المزايا لتلبية مُختلف الاحتياجات.

آفاق جديدة لقطاع الأمن والسلامة

تُقدم تقنيات إنترنت الأشياء فرصاً جديدة للأفراد والشركات، بما ينسجم مع الترابط المتزايد الذي يشهده العالم اليوم؛ ولكن الاستفادة الكاملة من هذه الفرص تستوجب من قطاع الأمن والسلامة تبني تغييرات جديدة ومؤثرة. وتُركز شركة بوش من خلال منصة INTEOX على الإمكانات الهائلة لتقنيات إنترنت الأشياء؛ حيث تجمع هذه المنصة المفتوحة بين تقنيات تحليل الفيديو الذكية المُدمجة من بوش مع الأداء الرائع ونظام التشغيل المفتوح شائع الاستخدام، إلى جانب إمكانية إضافة تطبيقات البرامج بمُنتهى الأمان. كما وتدعم هذه المنصة القوية أحدث التقنيات، ومنها التحليلات القائمة على الشبكة العصبية التي تمثل خطوة التطور التالية في مجالات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي. كما وتسمح منصة INTEOX لمطوري التطبيقات وشركاء دمج الأنظمة بالاستفادة من قدراتها وإمكاناتها الذكية في تطوير تطبيقات برمجية غير محدودة بمنتهى السهولة وباستخدام لغة مشتركة. إلى جانب ذلك، يُمكن لمتخصصي دمج الأنظمة تخصيص حلول الأمان الخاصة بهم لتلبية متطلبات العملاء المحددة والمتغيرة، وذلك من خلال إضافة التطبيقات ونشرها في الكاميرات المدعومة بمنصة INTEOX.

بهذا الصدد، قال مايكل سيتر، نائب الرئيس الأول لشؤون أنظمة وحلول الفيديو في شركة بوش: "بفضل مُستشعراتها المتطورة وقدرتها على توفير تحليلات الفيديو الذكية، يمكن للكاميرات المدعومة بمنصة INTEOX تقديم بيانات قيمة قابلة للتحليل والاستخدام في مجموعة متنوعة من الطرق الجديدة والمفيدة، وهي ميزة لطالما رغب بها الكثيرين في القطاع. وتدعم بوش المنصة بأعلى مستويات أمان البيانات وحماية الخصوصية، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة وسهولة الاستخدام التي لطالما تميزت بها حلول بوش".

وبرهن نهج المنصات المفتوحة على نجاحه في سوق الحواسيب والهواتف المحمولة؛ حيث باتت البرامج والتطبيقات تُشكل جزءاً محورياً من أنشطة الحياة اليومية. فعلى سبيل المثال، توفر التطبيقات المعلومات المُباشرة وخدمات الاتصال الفوري، إلى جانب تحسين إنتاجية العمل وتسهيل إنجاز المهام اليومية. وتمتد هذه الجوانب الإيجابية لتشمل كاميرات المراقبة الأمنية التي أصبحت تعتمد على منصة مفتوحة تُمكن المطورين من العمل مع متخصصي دمج الأنظمة لمعالجة التحديات التي تواجه عملائهم.

ويمكن لمنصة INTEOX دعم تشغيل المجموعة الجديدة كلياً من الكاميرات الثابتة والمتحركة MIC وAUTODOME وFLEXIDOME وDINION، والمدعومة ببنية تحتية قائمة على تقنيات إنترنت الأشياء. وقد أشرفت شركة سيكيورتي آند سيفتي ثينجس الناشئة التابعة لشركة بوش على تطوير هذه البنية التحتية والتي تستند إلى أربع ركائز هي:

نظام تشغيل مفتوح يعتمد على مشروع Android مفتوح المصدر، ومُدعم بخواص لزيادة مستويات الأمان؛

متجر تطبيقات يتيح الوصول إلى معلومات التطبيق، وتصفح المتجر العام وشراء التطبيقات الجاهزة للاستخدام لجميع كاميرات منصة INTEOX؛

بوابة إلكترونية لمطوري ومصممي التطبيقات، تُقدم معلومات وأدوات لتطوير واختبار التطبيقات؛

بوابة لإدارة الأجهزة تستعرض الإحصائيات حول سلامة التطبيقات والأجهزة وتضمن إدارة سلسة للتطبيقات

وبفضل البنية التحتية القائمة على تقنيات إنترنت الأشياء، تسهم الكاميرات المدعومة بمنصة INTEOX في مساعدة مطوري التطبيقات ومُتخصصي دمج الأنظمة وشركاء عمليات الدمج والتكامل وغيرهم على إنشاء تطبيقات خاصة بالعملاء وإضافتها بسهولة لتتوافق مع كاميرات المنصة.

وأضاف سيتر: "ستسهم منصة INTEOX في تعزيز قدرات الابتكار بشكل يلبي ويتخطى احتياجات أي شركة اليوم. ونحن على ثقة تامة بأن استخدام هذه المنصة المفتوحة سيسرع من النمو المستقبلي لقطاع الأمن والسلامة ".

ومن المتوقع طرح أولى الكاميرات القائمة على منصة INTEOX ابتداءً من شهر يوليو 2020.