الامارات | استئناف العمل في مركز خدمات المرور والترخيص وفحص السائقين والفحص الثقيل في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العمل في مركز خدمات المرور والترخيص وفحص السائقين والفحص الثقيل في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستأنف مركز خدمات المرور والترخيص ومكتب فحص السائقين الداخلي والخارجي ومركز الفحص الثقيل بمنطقة الساعدي برأس الخيمة العمل اليوم، بطاقة عمل 30%، ضمن اشتراطات وقائية محددة.

وتفصيلاً، وجه قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي بإعادة فتح مركز خدمات المرور والترخيص ومكتب فحص السائقين الداخلي والخارجي ومركز الفحص الثقيل بمنطقة الساعدي اعتباراً من اليوم الأحد أمام المراجعين بنسبة لا تزيد عن 30 % من القدرة الاستيعابية للمراكز.

وأكد النعيمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على استمرارية وديمومة العمل والعودة التدريجية للوضع الطبيعي ضمن الاشتراطات الاحترازية المشددة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولضمان استقبال وإنجاز معاملات الجمهور وتقديم الخدمات المتميزة لهم.

وأشار إلى أن سلامة الجمهور والحفاظ على صحتهم تقع على رأس سلم أولويات واهتمامات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة التي تبذل جهودا جبارة في سبيل تحقيق ذلك.

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من جانبه، أشار مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي إلى أن عملية إعادة فتح مركز خدمات المرور والترخيص ومكتب فحص السائقين الداخلي والخارجي ومركز الفحص الثقيل بالساعدي تخضع لعدد من الاشتراطات الوقائية والاحترازية الهادفة للحفاظ بأكبر قدر ممكن على سلامة وصحة المراجعين والموظفين على حد السواء في ظل الأوضاع الراهنة وانتشار جائحة فيروس (كوفيد- 19).

وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن وجوب إبراز المراجعين الراغبين بتقديم اختبارات السواقة لشهادة فحص الكورونا على ألا تتجاوز مدة إصدارها 48 ساعة كحد أقصى، إلى جانب التقيد بارتداء القفازات والكمامات، ومراعاة التباعد في صالة الانتظار.

ولفت إلى أن هذه الاشتراطات تشمل أيضاً ضرورة تعقيم المتعاملين لأيديهم قبل وبعد دفع الرسوم وعدم اصطحاب الأطفال من عمر 3 إلى 12 عاما أو كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاما، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.

وأهاب مدير عام العمليات المركزية بجمهور المراجعين إلى الالتزام بهذه الاشتراطات الهادفة في المقام الأول لحمايتهم وحماية غيرهم من المراجعين ومقدمي الخدمة والحفاظ على سلامتهم .

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