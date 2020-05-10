الامارات | بالفيديو.. حريق يلتهم ٤ مركبات بموقف في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حريق يلتهم ٤ مركبات بموقف في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التهم حريق أربع شاحنات بموقف في دبي بحسب الدفاع المدني الذي أشار إلى أن بلاغاً ورد إلى غرفة العمليات عن حريق في موقف للسيارات بشارع بني ياس الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس.

وتحركت فرقة الإطفاء والإنقاذ تابعة لمركز الدفاع المدني بمنطقة الراس على الفور وتمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع بأربع شاحنات متوسطة الحجم كانت متوقفة في موقف السيارات ، دون تسجيل إصابات .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news