الامارات | عُقـب سيجارة سبب حريق برج النهدة بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن عُقـب سيجارة سبب حريق برج النهدة بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال مؤتمر صحأفي عقد عن بعد بحضور مسؤولي الدفاع المدني عن السبب الرئيسي للحريق الذي أظهرته التحقيقات والمعاينات الأولية للبرج السكني الذي احترق بمنطقة النهدة بالشارقة الأسبوع الماضي، إذ تبين بأن أعقاب سيجارة متوهجة أو جمرة سقطت من الطوابق العلوية إلى الممرات الخارجية للبرج السكني أدت إلى اشتعاله.

وأكدت أن نتائج فحص البرج الأولية التي تمت بواسطة المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، أوضحت أن الحريق شب في ممر البرج الخارجي نتيجة اتصال مصدر حراري بطيء يشتبه في أن يكون عقب سيجارة متوهجاً ببعض المواد القابلة للاشتعال التي كانت توجد بهذا الممر، ما أدى إلى وصولها للكسوة التي بدورها اشتعلت بشكل سريع.

وبينت أن التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق المختبر الجنائي بالشرطة للتـأكد من السبب الرئيسي للحريق، لافتة إلى أن الكسوة القديمة أدت إلى سرعة اشتعال الوجهة الأمامية للبرج، مشيرة إلى تضرر عدد من السيارات داخل مواقف البرج المخصصة لها، وتحت البرج التي كانت بالخارج، والتي وصل عددها إلى نحو 33 سيارة بعد إحصاء الأضرار.

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وأشارت إلى أنه حالياً يوجد 250 غرفة فندقية موزعة في 3 فنادق بالإمارة تم تخصيصها للمتضررين من الحريق لإيوائهم، وتم فحصهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، مشيرة إلى خروج جميع المصابين من المستشفى بنفس اليوم ويتمتعون بصحة جيدة.

وأفادت إلى أن البرج فيه 333 شقة، إذ تم معاينة 100 شقة وتبين تضرر 26 شقة بسبب الحريق و24 شقة تعرضت لدخول مياه ودخان الحريق إليها، و40 شقة تم كسرها للتأكد من سلامتها وعدم انتشار الحريق داخلها، مؤكداً بأنه يوجد 233 شقة لم يتم فتحها للأن ومازالت مغلقة.

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