الامارات | الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 4804 و 781 إصابة جديدة بـ كورونا و13 حالة وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 4804 و 781 إصابة جديدة بـ كورونا و13 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 4804 .

وكشفت الوزارة عن رصدها 781 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بالفيروس المستجد.

وأوضحت الوزارة أن ‏وفاة 13 شخصا وهم من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس ‎كورونا المستجد، كانت نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة.

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