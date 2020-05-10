الامارات | الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 4804 و 781 إصابة جديدة بـ كورونا و13 حالة وفاة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 4804 و 781 إصابة جديدة بـ كورونا و13 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 4804 .
وكشفت الوزارة عن رصدها 781 إصابة جديدة و13 حالة وفاة بالفيروس المستجد.
وأوضحت الوزارة أن وفاة 13 شخصا وهم من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، كانت نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة كانوا يعانون منها، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة.
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