الامارات | محمد بن راشد: الإعلان عن رائدَي فضاء إماراتييْن قريباً

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الإعلان عن رائدَي فضاء إماراتييْن قريباً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، على احصاءات المتقدمين لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، وقال سموه إنه سيتم الإعلان عن رائديْ فضاء إماراتييْن قريباً.
وأضاف سموه في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، 1400 فتاة إماراتية ضمن المتقدمين من إجمالي 4300 متقدم.. و130 إماراتياً حاصلاً على الدكتوراه ضمن المتقدمين.. فخور بالرغبة.. فخور بالشغف.. فخور بأبناء الوطن".
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