الامارات | الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى النيجر لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار "كوفيد-19"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى النيجر لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19 "، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال القائم بالأعمال لدى سفارة الدولة في تشاد عامر المنهالي: " تأتي المساعدات المقدمة إلى النيجر كجزء من جهود دولة الإمارات لضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا وخاصة دول الساحل الأفريقي على معدات الحماية الشخصية اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم في الصفوف الأمامية لمكافحة /كوفيد-19/".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 467 طنا من المساعدات لأكثر من 43 دولة، استفاد منها نحو 467 ألفا من العاملين في المجال الطبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news