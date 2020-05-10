الامارات | الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى مالي لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار "كوفيد-19"

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى مالي لتعزيز جهودها في مكافحة انتشار "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة مساعدات تحتوي على ستة أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيستفيد منها أكثر من 6000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية والسفير غير المقيم في مالي يوسف سيف آل علي: "تعتبر مالي شريكاً مهماً لدولة الإمارات في الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء إفريقيا، وستوفر المساعدات الطبية التي تقدمها الدولة إلى مالي اليوم الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية".

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وأضاف "أن دولة الإمارات تقف إلى جانب مالي في هذه اللحظة الصعبة، وهي على ثقة من أن العالم قادر على تجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون متعدد الأطراف، وتضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد".

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 473 طناً من المساعدات لأكثر من 43 دولة، استفاد منها نحو 473 ألفاً من العاملين في المجال الطبي.

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