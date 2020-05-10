الامارات | 3 احتياجات اجتماعية تتصدر قائمة الخدمات الأكثر طلباً خلال العام الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 احتياجات اجتماعية تتصدر قائمة الخدمات الأكثر طلباً خلال العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت أحدث الاحصائيات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع التي اطلعت "الامارات اليوم" على نسخة الكترونية منها، تصدر 3 احتياجات اجتماعية قائمة الخدمات الأكثر طلبا خلال العام الحالي، وذلك بعد خدمة "اصدار شهادة من يهمه الأمر" التي تأتي سنويا في المرتبة الأولى.

وتشير القائمة الى تصدر طلبات كل من خدمة المساعدة الاجتماعية وإصدار بطاقة جديدة لأصحاب الهمم، وكذلك طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم قائمة الخدمات الأكثر طلبا خلال العام الحالي.

وبلغ عدد طلبات المساعدة الاجتماعية التي توفرها وزارة تنمية المجتمع للمستحقين وفق شروط قانونية محددة، نحو الفين و477 طلب خلال 4 شهور، وجاء طلب خدمة المساعدة الاجتماعية في المرتبة الثانية بعد طلب خدمة شهادة لمن يهمه الامر في قائمة الخدمات الأكثر طلبا واستخداما لهذا العام، مقارنة بالمرتبة الرابعة خلال العام الماضي.

وكانت الوزارة قد صرحت ل "الامارات اليوم" أن عدد طلبات الخدمة في الفترة بين 24 مارس الماضي و10 أبريل الماضي، أي خلال 17 يوم فقط وصل الى 509 طلب.

أما عدد الطلبات المقدمة للحصول على بطاقة جديدة لأصحاب الهمم فقد جاء في المرتبة الثالثة في قائمة الخدمات الأكثر طلبا واستخداما لهذا العام، حيث بلغ عددها منذ مطلع العام ألف و996 طلب، كما اظهرت الاحصائيات أيضا ان عدد طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم جاء في المرتبة الرابعة وبلغ ألف و587 طلب.

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وجاءت طلبات منح الزواج في المرتبة السادسة في قائمة هذا العام حتى تاريخه كما كانت كذلك في نفس المرتبة خلال العام الماضي، وقد بلغ عددها منذ مطلع العام الحالي 931 طلب.

وجاء طلب اصدار بطاقة مسن التي تصدرها الوزارة لخدمة كبار المواطنين والمقيمين في الدولة، في المرتبة الثانية مقارنة بالمرتبة السابعة خلال العام الماضي، ليبلغ عدد الطلبات منذ مطلع الحالي 120 طلب.

وتشير الاحصائيات الصادرة عن الوزارة عن بيانات طلبات الخدمات المقدمة خلال العام الماضي الى ان عدد طلبات المساعدة الاجتماعية بلغ 3 آلاف و510 طلب خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على بطاقة جديدة لأصحاب الهمم بلغ 8 آلاف و819 طلب، كما وصل عدد طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم خلال العام الماضي الى 4 آلاف و484 طلب. ووفقا للبيانات فإن عدد طلبات منح الزواج بلغ في العام الماضي ألفين و832 طلب، كما وصل عدد طلبات اصدار بطاقة مسن الى ألفين و538 طلب.

يذكر أن إدارة الضمان الاجتماعي في وزارة تنمية المجتمع وافقت خلال أبريل الماضي على 223 طلب مساعدة اجتماعية جديدة، وعلى زيادة قيمة الإعانة المالية الشهرية لـ 159 من مستحقي الضمان الاجتماعي، كما أفادت بعدم الموافقة على عدد من الطلبات غير المستوفية لشروط استحقاق المعونة المالية المنصوص عليها في النظم والقوانين المطبقة.

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