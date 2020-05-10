الامارات | الإمارات تسجل أعلى معدل يومي في حالات الشفاء من «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل أعلى معدل يومي في حالات الشفاء من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 25 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن تسجيل نوعين من سلالات «كورونا» في الدولة، عقب تسجيل تسلسل جيني كامل لـ25 مريضاً من الحالات الأولى في الإمارات.

وأعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن تسجيل أعلى عدد للمتعافين من فيروس كورونا، وبلوغ نسبة المتعافين 25% من إجمالي المصابين، مشيرة إلى تسجيل 458 حالة جديدة للشفاء، حيث تعافت تماماً من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء 4295 حالة.

وتفصيلاً، أكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، إجراء 33 ألفاً و153 فحصاً جديداً للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، نتج عنه رصد وتسجيل 624 إصابة جديدة لجنسيات مختلفة، تم عزلها، وتتلقى العلاج حالياً، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 17 ألفاً و417 إصابة، كما تم الإعلان عن 11 وفاة جديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بوجود أمراض مزمنة لديهم، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 185 حالة، ويصبح بذلك عدد الحالات التي مازالت تتلقى العلاج 12 ألفاً و937 حالة.

وأشارت الشامسي إلى استمرار جهود دولة الإمارات في مكافحة فيروس كورونا، وتوسيع وزيادة نطاق الفحوص الاستباقية بهدف الكشف المبكر عن المصابين، وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم، مضيفة أن أبطال خط الدفاع الأول في مختلف الجهات الصحية يواصلون العمل على مدار الساعة لحماية المجتمع.

من جانبه، استعرض عضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة، الدكتور علوي الشيخ علي، خلال مشاركته في الإحاطة، آخر مستجدات الأبحاث العلمية في مواجهة «كوفيد-19» في الإمارات، مشيراً إلى سعي المجتمع العلمي في الدولة منذ بداية الأزمة إلى وضع دراسات تتيح فهماً أعمق لفيروس كورونا المستجد، والبحث عن حلول تسهم في العلاج والحد من الانتشار.

وقال: «أعلنا في الأسابيع الماضية عن دراسة تقوم بها جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وهيئة الصحة في دبي، ومستشفى الجليلة، لتسجيل التسلسل الجيني الكامل لـ240 مريضاً بـ(كورونا). وقبل التحدث عن نتائج الدراسة يجب أن نوضح أن استيلاء الفيروس على خلايا الإنسان يحولها إلى مصنع لإنتاج الملايين من الفيروسات الجديدة، التي تحدث على أثرها تطورات بسيطة في التسلسل الجيني في الفيروس، وتتطور سلالات جديدة». وأضاف: «في بداية يناير من هذا العام نشر باحثون في الصين أول تسلسل جيني لفيروس كورونا المستجد لمريض من مدينة ووهان، وتعد هذه السلالة الأصلية للفيروس، وهو التسلسل الرئيس المرجعي له، كما حدد العلماء ثلاث سلالات رئيسة للفيروس هي السلالة A، والسلالة B، والسلالة C».

وأضاف: «نعلن اليوم، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إعلان أول تسلسل جيني في الإمارات عن تسجيل نتائج رئيسة لـ49 مريضاً مصاباً بكوفيد-19، بما فيها تسجيل تسلسل جيني كامل لـ25 مريضاً من الحالات الأولى في الدولة، فقد توصلت الدراسة إلى وجود نوعين من السلالات في الإمارات ضمن حالات الإصابة الأولى. وأظهرت النتائج أن التسلسل الجيني لـ24 مريضاً ضمن السلالة B معظمهم قادمون من دول أوروبا، وأظهرت النتائج وجود حالة واحدة من السلالة A لزائرة قادمة من مدينة ووهان الصينية»، مشيراً إلى أن 88٪ من الحالات الأولى في الدولة كانت من دون أعراض، أو ظهرت عليهم أعراض خفيفة.

وتابع: «كشفت الدراسة وجود 70 طفرة جينية في هذه السلالات، 17 منها لم يتم ذكرها في التسلسلات الجينية عالمياً، حيث أسهمت الدولة من خلال الدراسة وتوفير هذه المعلومات في فهم أكبر لفيروس كورونا المستجد».

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624

إصابة جديدة لجنسيات مختلفة، تم عزلها، وتتلقى العلاج.

11

وفاة لأشخاص من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بوجود أمراض مزمنة لديهم.

33

ألفاً و153 فحصاً للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، نتج عنها رصد 624 إصابة جديدة.

الإمارات مستمرة في مكافحة فيروس كورونا، وتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بهدف الكشف المبكر عن المصابين.

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