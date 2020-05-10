الامارات | «صحة دبي» تسمح بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تسمح بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مستشفيات خاصة في دبي بأن هيئة الصحة سمحت لها بإجراء العمليات الجراحية الاختيارية، التي تُجرى تحت التخدير الموضعي أو الناحي، في تخصصات مختلفة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالسلامة والصحة العامة. وأبلغت مستشفيات خاصة، «الإمارات اليوم»، بأنها تلقت تحديثاً من الهيئة، بشأن الإجراءات الجراحية الاختيارية وغير العاجلة، سمحت من خلاله بإجراء العمليات الجراحية التي تجرى فقط تحت التخدير الموضعي أو التخدير الناحي، في التخصصات المختلفة من: العيون، والأوعية الدموية، والتجميل، والجراحة العامة، والعظام.

واشترطت الهيئة في تحديثها أن يكون تصنيف المريض الخاضع للعملية من نظام (ASA I or ASA II) الفئة الأولى أو الثانية، من تصنيف الجمعية الأميركية لأطباء التخدير (ASA). ويتوجب على الطبيب إجراء التقييم اللازم من ملاءمة التخدير الموضعي أو الناحي للمريض، والتأكد من أنه لن يحتاج إلى مستوى تخدير أعلى باستخدام الأدوية الوريدية أو إلى تخدير عميق، أو قد يتطلب نقل الدم.

وقالت المستشفيات إن الهيئة أكدت استمرار إيقاف العمليات الجراحية الاختيارية، التي تتطلب استخدام الأدوية الوريدية المخدرة، أو التخدير العميق أو العام. وتستثنى من ذلك الحالات الطارئة، أو المستعجلة، أو شبه المستعجلة، أو الحالات التي يعاني فيها المريض من ألم يستدعي التدخل الجراحي. ويتوجب على المنشأة، في حال اللجوء إلى التخدير العام، إجراء فحص «كوفيد-19» للمريض، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار وقف العمليات الاختيارية، والإجراءات التي تولد الرذاذ الجوي: (كطب الأسنان، الأنف والأذن والحنجرة)، وقصرها على الحالات المستعجلة أو شبه المستعجلة.

وذكرت أن التحديث يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات التشغيلية والتدابير الاحترازية العامة، وإلزام المراجعين بارتداء الأقنعة، وإلزام مراكز جراحات اليوم الواحد بمواعيد الإغلاق في التاسعة مساءً، تقيداً بساعات برنامج التعقيم الوطني.

Advertisements

كما أنه على المنشأة الصحية ضمان توفير مخزون كافٍ من معدات الحماية الشخصية والمعقمات للعاملين والمهنيين فيها، وفحص الموظفين والمراجعين حرارياً، عند نقطة دخول المنشأة الصحية.

وشدد تعميم الهيئة على ضرورة خضوع المهنيين الصحيين لفحص «كوفيد-19»، في حال وجود أي أعراض للمرض.

الهيئة شددت على ضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية العامة، وإلزام المراجعين بارتداء الأقنعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news