الامارات | تطوير 3 تقاطعات على شارعَي الخوانيج والعمردي

شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 3 تقاطعات على شارعَي الخوانيج والعمردي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، مطر محمد الطاير، إنجاز 37% من مشروع تطوير محور شارع الخوانيج، الذي يتضمن تطوير ثلاثة تقاطعات رئيسة على شارعَي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارع الخوانيج، وشارع العمردي.

واطلع الطاير، خلال جولة افتراضية لموقع المشروع، على لقطات مرئية لسير العمل في مختلف المواقع، حيث تم استكمال تحسينات التقاطع السطحي بين شارعَي الخوانيج والعمردي، وكذلك التحسينات على التقاطعا ت على شارع الجزائر في منطقة الورقاء، وبالقرب من موقع أبتاون مردف، ومجمع شروق وغروب مردف، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال النفق على شارع الخوانيج 39%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الجسر المؤدي لمنطقة العوير 15%.

وقال الطاير: «يهدف مشروع تطوير محور الخوانيج إلى استيعاب النمو الحالي، والمتوقع في الحركة المرورية خلال السنوات المقبلة، حيث يسهم في ربط مباشر لمنطقتَي العوير والخوانيج، لتلبية متطلبات سكان المنطقة بحركة حرة في الاتجاهين، وتعزيز محور شارع المطار بربطه مع شارعَي الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان والإمارات، وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعَي الخوانيج والشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وخفض زمن التأخير إلى نحو 45 ثانية، وتحسين مستوى الخدمة المرورية على تقاطع شارعَي الخوانيج والعمردي، وخفض معدلات التأخير من 120 ثانية إلى 60».

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ويشمل المشروع تنفيذ نفق على شارع الخوانيج عند تقاطعه مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 680 متراً، وسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، وتقاطع سطحي محكوم بإشارات ضوئية لتأمين نقل حرٍ وآمن للحركة المرورية على شارع الخوانيج، وتطوير الدوار القائم على تقاطع شارع الخوانيج مع شارع العمردي لتقاطع محكوم بإشارات ضوئية، وتطوير التقاطع بين شارع العمردي وشارع الإمارات، عبر إنشاء جسر علوي فوق شارع الإمارات باتجاه منطقة العوير بطول 201 متر، وسعة مسارين في كل اتجاه، كما يتضمن المشروع إنشاء جسر للمشاة بالقرب من «أرابيان سنتر» على شارع الخوانيج، إلى جانب رصف قرابة 23 كيلومتراً من الطرق الخدمية على طول شارعي الخوانيج والعمردي، وتنفيذ بعض التحسينات على ثلاثة تقاطعات على شارع الجزائر، عبر تحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، إلى جانب الأعمال المتعلقة بالمشروع مثل الإنارة، وتصريف مياه الأمطار، واللوحات المرورية، وتخطيط الطرق، وأعمال الحمايات المتعلقة بسلامة الطريق.

تجدر الإشارة إلى أن تطوير محور شارع الخوانيج، يأتي بعد إنجاز جميع مراحل مشروع تطوير شارع المطار الذي شمل تطوير أربعة تقاطعات، هي: تقاطع الراشدية، وتقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر، وتقاطع شارع مراكش مع شارع المطار، وتقاطع شارع المطار مع شارع الدار البيضاء، حيث أسهم مشروع تطوير شارع المطار في تحقيق انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، وخفض زمن الانتظار وحل مشكلة الازدحامات.

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