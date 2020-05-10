الامارات | السيطرة على حريق شبَّ في مبنى بدبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق شبَّ في مبنى بدبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شب صباح أمس، حريق في مبنى مكون من طابق واحد بدبي، دون أن يسفر عن إصابات، حسب مصدر بالدفاع المدني.
وقال المصدر إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 8:50 صباحاً، عن حريق في أم الرمول، فانطلقت فرقة الإطفاء من مركز الدفاع المدني في الراشدية، وعند وصول الفرقة بعد سبع دقائق، تبين أن الحادث في مبنى يضم شركة مقاولات وكراجاً للسيارات، وبدعم من مراكز: القصيص والكرامة وبورسعيد، تمت السيطرة على الحريق في الساعة 10:36 دون وقوع إصابات.
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