الامارات | مليون وجبة إفطار من «خليفة الإنسانية» خلال 14 يوماً

شكرا لقرائتكم خبر عن مليون وجبة إفطار من «خليفة الإنسانية» خلال 14 يوماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، الانتهاء من توزيع أكثر من مليون وجبة على العمال في ⁧‫أبوظبي‬⁩ والعين والظفرة، خلال 14 يوماً، من 2 - 16 رمضان.

وأوضحت أنها من خلال توزيع الوجبات تتيح فرصة تشغيل لنحو 801 مطعم في مناطق مختلفة، لمساعدتها في الظروف الراهنة، بجانب مشاركة 484 أسرة مواطنة في إعداد الوجبات.

وتواصل المؤسسة توزيع الوجبات في إطار مشروع الوجبات الرمضانية الجاهزة الذي أعلنت عنه، وستوفر خلاله 4.5 ملايين وجبة طوال شهر رمضان للعمال بالمناطق الصناعية في أبوظبي والعين والظفرة.

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