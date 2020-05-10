الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - معقمات

طالب متعاملون مع أجهزة الصراف الآلي، بإلزام البنوك أو المتاجر المستضيفة لها، بتوفير قفازات ومعقمات كحولية إلى جانبها، للاستخدام قبل وبعد عمليات السحب والإيداع، للوقاية من عدوى «كورونا».

رسوم

اشتكى متعامل مع أحد المصارف الإسلامية، عدم إرجاع مبلغ 500 درهم من رسوم الأقساط المدرسية، وذلك رغم تأكيد المصرف أن دفع هذه الرسوم من خلال «كرديت كارد» سيعيد لهم نحو 500 درهم من المبلغ.

تعليم

أثنى ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة، على ما وصفوه بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارات هذه المدارس، لإنجاح برنامج التعليم عن بُعد، الذي أطلقته الجهات المختصة لمواصلة الطلاب دراستهم وعدم التأثر بجائحة «كورونا».

«صحية»

وضعت بنايات سكينة في عجمان أعواداً خشبية لمساعدة السكان على استخدامها لفتح المصاعد، لتجنب لمس زر المصعد كإجراء احترازي للحد من الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي لقي ترحيباً من السكان، لكنهم نصحوا بتوفير سلال مهملات في المكان، حتى لا تُرمى على الأرض بعد استخدامها.

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مستأجر

اشتكى مستأجرون في إحدى الأسواق التجارية بالشارقة، عدم وجود أي دعم من قبل الملاك لهم في ظل ظروف جائحة «كورونا»، وقالوا إنهم يطاردونهم بالشيكات الإيجارية، حتى إن بعضهم يرفض مجرد التأجيل.

«مير»

فوجئ سكان في إمارة عجمان، بتوزيع المير الرمضاني عليهم في أول أيام رمضان، من ملاك عقارات، في مفاجأة أسعدتهم كثيراً، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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