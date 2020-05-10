الامارات | «خيرية الشارقة» توفر مساكن لمتضرري حريق «برج أبكو»

شكرا لقرائتكم خبر عن «خيرية الشارقة» توفر مساكن لمتضرري حريق «برج أبكو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت جمعية الشارقة الخيرية بإيواء سكان برج أبكو بمنطقة النهدة، والذي تعرض للاحتراق ونتج عنه تعرض عدد كبير من قاطنيه لفقدان مسكنهم ومتعلقاتهم.

وأكدت الجمعية، أن هذا العمل يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإيماناً بدورها الإنساني في إغاثة الملهوفين، وخدمة أفراد المجتمع المتضررين.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إن «صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، يتابع عن قرب أحوال أبنائه المواطنين والمقيمين على أرض شارقة الخير، وقد جاءت توجيهات سموه لتعكس حرصه على صون كرامة الإنسان وإعلاء مبادئ الخير والإنسانية، وتوفير الحياة الكريمة لكل من ضاقت بهم السبل»، مشيراً أنه على ضوء توجيهات سموه تم التنسيق مع عدد من الفنادق، لتوفير غرف المبيت والسكن الآمن والاستقرار النفسي للأسر التي تضررت بفعل الحريق الذي شب بأحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة.

Advertisements

وأكد بن خادم أن الجمعية لم تقتصر جهودها على تسكين الأسر فحسب، بل تبذل إدارة المساعدات قصارى جهدها لإجراء الدراسات الميدانية، للوقوف على حجم المساعدات الأخرى التي تحتاج إليها الأسر المتضررة، حيث توجهت فرق البحث الميداني إلى مقر إقامة الأسر بالفنادق، التي تم توفيرها لمعرفة أوضاعهم ودراستها عن قرب وتحديد حجم ونوع المساعدات اللازمة لهم. وتابع: «نستهدف، من خلال المساعدات المقدمة، ألا نترك محتاجاً في ديار سلطان الإنسانية إلا ونمد له العون والمساندة التي تنشر السعادة في وجدانه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news