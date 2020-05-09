الامارات | محمد بن راشد: أربعة عقود على تأسيس «البيان».. أدت مهمتها بامتياز

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: أربعة عقود على تأسيس «البيان».. أدت مهمتها بامتياز والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أهمية الدور الذي تؤديه صحيفة «البيان» نحو وطنها ومجتمعها.
ونشر سموه عبر حسابه في «تويتر»: «أربعة عقود على تأسيس (البيان). أدت مهمتها وواجباتها بامتياز.. نالت ثقة المواطن والمسؤول معاً.. فكانت شريكاً. كل التوفيق لقيادة (البيان) وأسرتها. ونتوقع منكم الثبات على المثابرة والمبادرة، لتكون دوماً صوت الوطن والحقيقة».
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