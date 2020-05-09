الامارات | "التربية والتعليم": القرار المتعلق بالعام الدراسي المقبل لا يزال قيد الدراسة

شكرا لقرائتكم خبر عن "التربية والتعليم": القرار المتعلق بالعام الدراسي المقبل لا يزال قيد الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزارة التربية والتعليم أن تطبيق التعلم عن بعد مستمر حتى نهاية العام الدراسي الحالي، ولجميع المراحل الدراسية، وفقا لقرار سابق بذلك.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يخص العام الدراسي المقبل 2020 - 2021 فإنه لا يزال قيد الدراسة، وسيتم اتخاذ القرار المناسب بناء على الوضع الصحي والإجراءات الاحترازية.

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