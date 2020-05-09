تنظم جمعية كشافة الإمارات الأمسية الإفتراضية
(زايد الإنسانية )
بمناسبة يوم زايد للعمل الإنسانى
تحت شعار (حب و وفاء .. لزايد العطاء)
و ندعوكم للمشاركة فى الأمسية يوم الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان
فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة
عبر برنامج زووم على الرابط التالى
https://bit.ly/2zi71Yb
و سيتم إصدار شهادات مشاركة لكل المشاركين بالأمسية عند تسجيل الحضور على الرابط التالى
https://bit.ly/2YAJw7l
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