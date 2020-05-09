

تنظم جمعية كشافة الإمارات الأمسية الإفتراضية

(زايد الإنسانية )

بمناسبة يوم زايد للعمل الإنسانى

تحت شعار (حب و وفاء .. لزايد العطاء)

و ندعوكم للمشاركة فى الأمسية يوم الثلاثاء 12 مايو 2020 الموافق 19 رمضان

فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

عبر برنامج زووم على الرابط التالى

https://bit.ly/2zi71Yb

و سيتم إصدار شهادات مشاركة لكل المشاركين بالأمسية عند تسجيل الحضور على الرابط التالى

https://bit.ly/2YAJw7l