Visa ترعى بطولة "غو غيمرز" للألعاب الإلكترونية تعزيزاً للصحة البدنية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة

أعلنت شركة Visa العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات عن رعايتها لبطولة الإمارات للألعاب الإلكترونية التي أطلقتها شركة "غو غيمرز" بالتعاون مع "نادي بني ياس" الرياضي وتستمر لمدة شهر كاملٍ.

انطلقت البطولة في 18 أبريل، وهي عبارة عن مبادرة تشمل مختلف أنحاء الدولة وتضم مجموعة من المسابقات المنزلية التي يمكن لجميع أفراد الأسرة المشاركة فيها، بدءاً من بطولات ألعاب الفيديو إلى تحديات اللياقة البدنية والمسابقات على شبكات التواصل الاجتماعي. وتهدف المبادرة إلى تعزيز التضامن الاجتماعي بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة الملتزمين بالبقاء في المنزل على مدار الأسابيع المقبلة نتيجة أزمة "كوفيد-19".

وفي إطار رعايتها الشاملة للبطولة، ستكون Visa راعياً حصرياً لاثنين من التحديات في البطولة واللذان سيستمران لمدة ثلاثة أيام. ويشمل ذلك تحدي تمارين القرفصاء (Squat Squad) وتحدي تمارين المعدة (Crunches) اللذان سينطلقان في 7 مايو و10 مايو على التوالي. وتقدم Visa لكل فائز في التحديين عملة ذهبية تبلغ قيمتها 900 درهم.

Advertisements

وفي هذا السياق، قالت كاليكا تريباثي، رئيس التسويق لدى Visa في منطقة الشرق الأوسط: "اكتسبت الألعاب الإلكترونية شعبية متزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وساهمت في إحداث تأثير ثقافي واجتماعي ملحوظ على مر السنين، حيث يعتبر 80% من مستخدمي الهواتف الذكية أنفسهم من عشاق الألعاب على الهواتف المتحركة. ونظراً لأن الغالبية العظمى من السكان تحرص اليوم على البقاء في المنازل والالتزام بممارسات التباعد الاجتماعي نتيجة وباء ’كوفيد-19‘، تمثل هذه الفترة توقيتاً مثالياً لتشجيعهم على الانخراط في مزيد من الأنشطة التي يمكن مزاولتها في المنزل، ومن هنا تأتي أهمية الألعاب ومبادرات الرياضة الإلكترونية التي يمكنها أن تعود بتأثير إيجابي واضح على صحتهم وعافيتهم".

وأضافت كاليكا: "نفخر في Visa بالمساهمة في مثل هذه المبادرة المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز الصحة الذهنية والبدنية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة".

وستشهد بطولة الإمارات للألعاب الإلكترونية مشاركة واسعة من مختلف الأعمار ومن جميع أنحاء الدولة، حيث سيقوم المشاركون برفع الصور ومقاطع الفيديو الشخصية برفقة أفراد الأسرة، للمنافسة على الفوز بالمسابقات اليومية التي تهدف إلى تعزيز الترابط الأسري وإلهام السكان لمزاولة التمارين الرياضية أثناء البقاء في منازلهم.