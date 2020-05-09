أكاديمية شرطة دبي تلتقي بالطلبة المرشحين والمرشحات عن بعد عبر الاتصال المرئي

بناء على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية شرطة دبي، أجرى سعادة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لقاء عن بعد مع أبنائه الطلبة المرشحين والمرشحات عبر الاتصال المرئي، وذلك للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم اللازم من أجل ضمان نجاح سير العملية التعليمية في ظل هذه الأزمة.

ونقل سعادة اللواء ابن فهد، تحيات معالي القائد العام لشرطة دبي، للطلبة مثمنا دعمه اللامحدود لمسيرة التميز الأكاديمي وحرصه على تسخير كافة الإمكانات التقنية وتكنولوجيا التعليم عن بعد، وتذليل كافة العقبات أمام الطلبة أثناء الدراسة عبر المنصات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، لتمكينهم من التحصيل العلمي والتواصل مع الإدارة العليا للأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، حرصه على المتابعة المباشرة لشؤون الطلبة المرشحين والمرشحات وتقديم الدعم اللازم، وتسخير كافة الإمكانات المادية والبشرية لتوفير بيئة تعليمية نموذجية محفزة على الإبداع والابتكار، منوهاً إلى أن سعادته والإدارة العليا للأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس لن يتوانوا عن تقديم يد المساعدة والدعم في كل الأوقات بهدف تذليل كافة العقبات أمامهم لضمان التحصيل العلمي والتفوق الدراسي وتحقيق أفضل النتائج، موجها الطلبة والطالبات بضرورة المذاكرة والجد والاجتهاد وتوسيع المدارك والمعارف التخصصية واستشعار المسؤولية، حتى يكونوا عناصر فاعلة في مسيرة التنمية والنهضة التي تنتهجها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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