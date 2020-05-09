شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بشركة مقاولات وكراج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق في مبنى مكون من طابق واحد شب صباح اليوم بحسب مصدر بالإدارة أفاد بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 8:50 صباحاً عن حريق في أم الرمول فانطلقت فرقة الاطفاء من مركز الدفاع المدني في الراشدية ، وعند وصول الفرقة بعد سبع دقائق ، تبين ان الحادث في مبنى يضم شركة مقاولات وكراج للسيارات ،وبدعم من مراكز القصيص والكرامة وبور سعيد ، تمكنت الفرق من السيطرة على الحريق في الساعة 10:36 دون وقوع اصابات . تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الدفاع المدني في دبي يسيطر على حريق بشركة مقاولات وكراج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.