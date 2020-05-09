الامارات | إقامة دبي تحول كافة خدماتها إلى ذكية بنسبة 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي تحول كافة خدماتها إلى ذكية بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشوؤن الأجانب بدبي عن تحقيق إقامة دبي لنسبة 100% من التحول الرقمي لكافة معاملاتها وخدماتها المقدمة للمتعاملين. ويأتي ذلك في إطار جهود إقامة دبي في دعم توجيهات القيادة الرشيدةفي تحقيق التحول الرقمي لكافة الخدمات الحكومية بحلول 2021.

وأوضح اللواء المري :"أن إقامة دبي اعتمدت المنظومة الرقمية كأفضل حلول ذكية لكافة عملياتها الإدارية التي أصبح اليوم ركيزة أساسيةللإرتقاء بمنظومة العمل الحكوميوالمساهمة في تعزيز تجربة المتعاملين وزيادة نسبة رضاهم، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم لضمان تقديم الخدمة لهم أينما كانوا وتأتي هذه الخطوة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة للتحول الذكي لإمارة دبي ."لافتاً إلى أن عدد الخدمات التي أصبحت رقمية هي الخدمات الرئيسية والمتمثلة بخدمات أذونات الدخول، وخدمات تصاريح الإقامة، وخدمات المنشأة، وخدمات المنافذ، وخدمات متابعة المخالفين، وخدمات الأحوال الشخصية.

وأكد اللواء المري على أهمية الدور الذي يلعبه التحول الرقمي فيما يتعلق في العمل عن بعد، حيث ساهم هذا التحول في تسريع وتيرة العمل واستمرارية تقديم الخدمات بذات الجودة والكفاءة التي اعتادت إقامة دبي على تقديمها للمتعاملين وبما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. وكما ساهم هذا التحول الرقمي إلى تعزيز مرونة وقدرة الإدارة على التكيف مع كافة المتغيرات والظروف ولاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) الذي يحتم علينا أن نستمر في تقديم خدماتنا إلكترونياً وعلى مدار الساعة، وذلك لضمان سلامة جميع أفراد المجتمع.

وأضاف إن إقامة دبي عكفت على تصميم تجربة المتعامل من خلال دراسة رضا المتعامل والأخذ بملاحظاتهم لتسهيل عمليات تقديم الخدمة. مضيفاً أن هذه التجربة ساهمت في عمليات التحسين من خلال رفع مستوى سعادة المتعاملين وكفاءة الخدمة بالإضافة إلى الوفر المالي على الإدارة.

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ومن جانبها قالت مريم تعيب مدير إدارة العمليات الإدارية في إقامة دبي: أن إقامة دبي أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الرقمية، وذلك تماشياً مع المتغيرات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. مضيفةً أن إجراءات إتمام المعاملات الرقميةباتت سهلة وفي متناول الجميع، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نضوج العمليات الرئيسية للإدارة إلى نسبة 92% خلال عام 2019 مشكلة بذلك تحسناً نسبته 35.8% مقارنةً بالعاميين الماضيين.

وأفادت النقيب تعيب أن مسيرة التحول الرقمي شكلت قيمة مضافة على مختلف الأصعدة ساهمت بتخفيض نسبة تردد المتعاملين بنسبة تجاوزت 99% إلى مقر الإدارة مما ساهم ذلك في توفير الجهد والوقت عليهم. كما ساهم هذا التحول من رفع انتاجية الموظفين ومستوى جودة الخدمة .

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