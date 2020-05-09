الامارات | تابعوا.. الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات "كوفيد-19" عند التاسعة والنصف مساء

شكرا لقرائتكم خبر عن تابعوا.. الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات "كوفيد-19" عند التاسعة والنصف مساء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم موقع "الإمارات اليوم" وعبر الحسابات الرسمية للصحيفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بثاً مباشراً للإحاطة الإعلامية حول مستجدات فيروس كورونا والوضع الصحي في الدولة، مساء اليوم، عند الساعة التاسعة والنصف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.