الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، عن تمديد الموعد النهائي لاستقبال طلبات التسجيل لمؤسسات التعليم العالي الحكومية، والبعثات الخارجية، للعام الدراسي المقبل، حتى 16 مايو الجاري، بدلاً من 30 أبريل الماضي؛ حرصاً من الوزارة على مستقبل طلبة الصف الثاني عشر.

ويستهدف نظام التسجيل الموحد الذي توفره الوزارة 29.077 من طلبة الصف الثاني عشر من المواطنين وأبناء المواطنات هذه السنة، وذلك لتسهيل عملية التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي، حيث سجل حتى الآن ما مجموعه 20.433 طالباً وطالبة.

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