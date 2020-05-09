الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقساط

رفضت بنوك تأجيل أقساط سيارات متعاملين، ضمن خطط الدعم والتحفيز التي أطلقتها، بحجة أنها لا تؤجل إلا لمن لديه راتب محول على البنك.

زحام

لاحظ قارئ عدم التزام متجر «فيفا» في منطقة الناصرية بالشارقة، بتحديد أعداد المتسوقين داخل المتجر، مشيراً إلى أنه شاهد فيه عدداً كبيراً من المتسوقين، دون الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي.

توصيل

اشتكى قراء من عدم التزام بعض العاملين في توصيل الطلبات إلى المنازل، بارتداء قفازات، والاكتفاء فقط بارتداء الكمامة، أثناء توصيل الطلبات، مطالبين بفرض رقابة على العاملين في هذا المجال.

استثناء

أشاد العديد من العائلات بقرار شرطة أبوظبي الأخير، استثناء مركباتهم من مخالفة تجاوز عدد الركاب أكثر من ثلاثة أشخاص، لافتة إلى آثاره الإيجابية إنسانياً وعائلياً، بإتاحة اصطحاب أطفالها في جولات خارجية داخل المركبة.

حلوى

Advertisements

قالت ربة منزل إنها طلبت حلوى من متجر «دونتس»، عبر موقع شركة للتوصيل، وفوجئت بأن العبوة مفتوحة بعد أن تسلمتها، وعندما حاولت الاعتراض أو الاتصال بالشركة تم إرسال رسالة بريدية لها تفيد بقرب الاتصال بها ولم يفعل أحد.

مهملات

طالب متسوقون، في عجمان، إدارات منافذ البيع والجمعيات التعاونية بالإمارة، بزيادة عدد سلال المهملات في أرجاء المواقف الخاصة بتلك المنافذ، لمساعدتهم على التخلص من الكمامات وقفازات اليد بعد الانتهاء من التسوق، حيث لوحظ أن بعض المتسوقين يلقونها أرضاً، ما يعزز احتمالات انتشار الفيروسات إلى الآخرين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news