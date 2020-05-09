الامارات | «الهلال» تقدّم مساعدات للعالقين في الدولة بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال» تقدّم مساعدات للعالقين في الدولة بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تقديم مساعدات للعالقين في الدولة، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وقالت إنها تنظر في طلبات العالقين والقادمين للدولة بتأشيرة زيارة، لتوفير احتياجاتهم، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضمن مبادرة «أنتو بين أهلكم»، لافتة إلى أنها بدأت توفير المستلزمات الضرورية للمستهدفين بالمبادرة.

وأكد الأمين العام للهيئة، الدكتور محمد عتيق الفلاحي، أن سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يتابع مبادرات الهيئة المتعلقة بالحد من تفشي الفيروس على مستوى الدولة. وأشار إلى أن الهيئة تتواصل مع العالقين من جميع الجنسيات، للاطلاع على أوضاعهم وظروفهم الراهنة، ومعرفة احتياجاتهم الضرورية وتوفيرها لهم.

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