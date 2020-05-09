الامارات | 553 إصابة جديدة بـ «كورونا» و265 حالة شفاء و9 وفيات

شكرا لقرائتكم خبر عن 553 إصابة جديدة بـ «كورونا» و265 حالة شفاء و9 وفيات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها أجرت أكثر من 41 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والمخالطين لها وعزلهم. وقالت إن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهما في الكشف عن 553 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16 ألفاً و793 حالة.

Advertisements

كما أعلنت الوزارة عن تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة، نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، مضيفة أنهم كانوا يعانون أمراضاً مزمنة. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة. وأعربت عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 265 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء3837 حالة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news