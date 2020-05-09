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الامارات | أروقة المحاكم

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إعداد: محمد فودة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت محاكم دبي فعالية «مجالسنا الرمضانية» بنظام الاتصال المرئي تحت عنوان «التاريخ يعيد نفسه»، تحدث خلالها رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي، أحمد عبدالكريم، عن النوازل التي مرت على البشرية، والدروس المستفادة من أزمة «»، والأحداث التاريخية المشابهة، مثل طاعون عمواس، وكيف تم التعامل مع هذه الأزمات، مؤكداً أهمية التصرف بإيجابية في هذه الظروف.

وقال رئيس قسم التسويق والفعاليات بمحاكم دبي، سلطان السويدي، إن «المجلس سينعقد بصورة دورية كل يوم أربعاء، بهدف ترسيخ العلاقات الاجتماعية بين الموظفين وأسرهم».

تستقبل «الإمارات اليوم» عبر صفحة «محاكم»، التي تنشر في عدد كل يوم سبت، استشارات قرائها واستفساراتهم لمعرفة وجهة النظر القانونية فيها.

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إعداد: محمد فودة

[email protected]

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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