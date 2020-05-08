الامارات | حاكم الشارقة يوجه بتوفير سكن مناسب لجميع قاطني برج أبكو

شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوجه بتوفير سكن مناسب لجميع قاطني برج أبكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جمعية الشارقة الخيرية بتوفير سكن مناسب لجميع قاطني برج أبكو الذي تعرض للحريق في منطقة النهدة بالشارقة الى أن يتم صيانة البرج وإعادته ليكون مأهولاً للسكن.

وكان حريق اندلع في برج "أبكو" بمنطقة النهدة في الشارقة و أدى إلى إصابة 7 أشخاص تم نقلهم إلى أحد مستشفيات الإمارة لتلقي العلاج المناسب.

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