الامارات | دور إفتاء ومجامع إسلامية وعلماء بارزون حول العالم يشاركون في الصلاة من أجل الإنسانية

شكرا لقرائتكم خبر عن دور إفتاء ومجامع إسلامية وعلماء بارزون حول العالم يشاركون في الصلاة من أجل الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت العديد من المجامع وهيئات الإفتاء الإسلامية حول العالم تأييدها ومشاركتها في الدعاء والصلاة والتضرع من أجل الإنسانية يوم الخميس 14 مايو، والتي دعت إليها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وأشاد سماحة مفتي الجمهورية التونسية الشيخ عثمان بطيخ بالمبادرة، التي وصفها بالضرورية حيث يشترك فيها أئمة المسلمين ورجال الدين المسيحي واليهودي من أجل التضرع إلى الله عز وجل والدعاء بأن يحفظ العالم والعباد من شر هذا الوباء، وأن يوحد الإنسانية على فعل الخير ومواساة المحتاجين والمرضى بقطع النظر عن دينهم أو جنسهم أو لونهم.

وعبر أمين عام مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف الدكتور نظير عياد عن ترحيبه ومشاركته في الدعوة، ودعا جميع شعوب العالم للمشاركة في هذا النداء الإنساني.

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وأعلن المفتي العام لجمهورية الشيشان صلاح مجييف استجابة الشعب الشيشاني لدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، كما أيد الدعوة رئيس مجمع البحوث الإسلامية في ميانمار الشيخ محمد أمان الله، ودعا كل القادة الدينيين في ميانمار إلى المشاركة في الحدث.

كما أيد الدعوة العديد من علماء الدين الإسلامي من أبرزهم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور حسن الشافعي، وكبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في دبي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، والأمين العام للمجلس الإسلامي العربي المرجع الشيعي اللبناني محمد علي الحسيني، ورئيس جامعة معدن الثقافة الإسلامية بالهند الشيخ إبراهيم الخليل البخاري، وعضو مجلس حكماء المسلمين علي الأمين، وإمام مسجد النور بنيوزيلندا الدكتور جمال فودة، والذي تعرض لهجوم إرهابي استشهد فيه 50 شخصاً على الأقل في مارس 2019.

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