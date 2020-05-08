الامارات | تفعيل رادارات أبوظبي لضبط غير الملتزمين بالبقاء في المنزل اثناء التعقيم

شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل رادارات أبوظبي لضبط غير الملتزمين بالبقاء في المنزل اثناء التعقيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تفعيل أجهزة الرادار والأنظمة الذكية وتحرير المخالفات غيابياً عبر الدوريات في مناطق الإمارة كافة لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل أثناء ساعات برنامج التعقيم الوطني من الساعة العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً من اليوم التالي.

ودعت الجمهور إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل خلال فترةً التعقيم يومياً، حيث لا يُسمح في هذه الأثناء الخروج من المنازل إلا للضرورة الصحية مع ضرورة الحفاظ على الاحتياطات الوقائية التي تشمل التباعد المكاني بين الأفراد، وارتداء الكمامات لتفادي انتشار العدوى بالفيروس.

وبحسب نص قرار النائب العام يتم مخالفة الخروج من المنازل دون مقتضى أو ضرورة أو لغير دواعي العمل أو لشراء الحاجات الأساسية، بغرامة قدرها 2000 درهم.

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